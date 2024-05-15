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Хавбек «Балтики» Бистрович считает, что уровень РПЛ изменился

Хавбек «Балтики» Бистрович считает, что уровень РПЛ изменился
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Хорватский полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович полагает, что уровень РПЛ немного упал в связи с отъездом отдельных легионеров.

«Конечно, уровень РПЛ изменился, может быть, меньше легионеров стало, потому что нет еврокубков. Но я думаю, что после зимней паузы чуть-чуть вернулся футбол на тот уровень, который был раньше», — приводит слова Бистровича ТАСС.

Напомним, в конце февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России играет только товарищеские матчи, а клубы Российской Премьер-Лиги не участвуют в еврокубках. Бистрович в этом сезоне провёл 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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