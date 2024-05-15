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Мама Овечкина сообщила, что они с Александром хотят посетить матч «Динамо» с «Крыльями»

Мама Овечкина сообщила, что они с Александром хотят посетить матч «Динамо» с «Крыльями»
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Татьяна Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка и бывшая баскетболистка «Динамо», а также мать капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, высказалась о лидерстве бело-голубых в Российской Премьер-Лиге.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень хорошо, что «Динамо» сейчас борется за чемпионство. Ребята себя хорошо проявили, и надеюсь, что они сумеют оправдать ожидания всех болельщиков и выиграют лигу. Будет здорово, если впервые за долгие годы команда станет чемпионом. Наверное, мы с Александром посетим предстоящий матч команды», — приводит слова Овечкиной Metaratings.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов». Игру примет «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра раздастся в 14:00 по московскому времени. Отметим, что в последнем туре РПЛ команда Марцела Лички встретится с «Краснодаром», который на данный момент располагается на третьей строчке и отстаёт от «Динамо» на три очка.

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