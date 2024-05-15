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Александр Бубнов: уже можно сказать, что для «Спартака» этот сезон провальный

Александр Бубнов: уже можно сказать, что для «Спартака» этот сезон провальный
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Бывший футболист Александр Бубнов оценил сезон-2023/2024 для московского «Спартака». Вчера, 14 мая, «Спартак» выбыл из розыгрыша Фонбет Кубка России после поражения от калининградской «Балтики» (0:1) в финале Пути регионов.

«Ещё два тура осталось до конца чемпионата, но, думаю, уже можно сказать, что для «Спартака» этот сезон провальный. Просто полный провал! Такие средства вбухали в трансфер того же Угальде, по ходу сезона скандалов хватало. Кубок не взяли, до медалей уже точно не дотянутся. И на том же Слишковиче тоже есть ответственность за результат. Он в провале участвовал и как помощник Абаскаля, и как и. о. главного тренера», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 46 очков за 28 матчей. На первой строчке располагается московское «Динамо», у которого 53 очка.

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