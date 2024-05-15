Пианист Мацуев: «Спартаку» нужно менять стратегию, чтобы бороться за чемпионство

Известный пианист, народный артист РФ и болельщик «Спартака» Денис Мацуев полагает, что красно-белые нуждаются в серьёзных изменениях.

«Да, Слишкович провёл период без поражений (в РПЛ. — Прим. «Чемпионата»), но, несмотря на то что он прекрасный человек, прекрасно разговаривает, сделал хорошую атмосферу в команде, на перспективу нужно делать решительные шаги даже не в плане главного тренера, а в плане стратегии, чтобы бороться за первое место», — приводит слова Мацуева ТАСС.

Напомним, накануне, 14 мая, «Спартак» провёл финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с победителем противостояния «Зенит» — ЦСКА.