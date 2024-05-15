Тен Хаг — о возможной отставке: не чувствую этого, болельщики поддерживают меня

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможной отставке из манкунианского клуба.

«Я этого не чувствую и не вижу ситуацию именно так. Не то чтобы я готовился совершить круг почёта для болельщиков, нет. Ответ на вопросы, которые вы так часто задавали, остаётся неизменным. Болельщики всегда поддерживают команду и поддерживают меня. Много людей подходит ко мне на улицах. Болельщики понимают, что клуб находится в переходном периоде, понимают, с какими проблемами нам пришлось столкнуться», — приводит слова тен Хага известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» отменит традиционный командный ужин, который должен был состояться 20 мая, из-за провального сезона при Эрике тен Хаге. После 36 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. В рамках внутреннего первенства манкунианцам осталось провести две игры. 15 мая команда Эрика тен Хага примет на домашней арене «Ньюкасл», а через четыре дня отправится на выезд к «Брайтону».