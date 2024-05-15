«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого одержал девятую победу в китайской Суперлиге

Завершился матч 12-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа» и «Циндао Хайню». Встреча прошла в Шанхае. Команда российского специалиста Леонида Слуцкого сумела обыграть соперника со счётом 2:0.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Цзян Шэнлун и Сефас Малеле.

После 12 туров китайской Суперлиги подопечные Слуцкого набрали 30 очков и занимают первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Шанхай Порт» на шесть очков. «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого не проигрывает с начала сезона на протяжении 12 матчей чемпионата Китая.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» встретится в выездном матче с «Хэнань». Матч состоится 21 мая, стартовый свисток о начале игры раздастся в 14:35 по московскому времени.