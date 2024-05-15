Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого одержал девятую победу в китайской Суперлиге

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого одержал девятую победу в китайской Суперлиге
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 12-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа» и «Циндао Хайню». Встреча прошла в Шанхае. Команда российского специалиста Леонида Слуцкого сумела обыграть соперника со счётом 2:0.

Китай - Суперлига . 12-й тур
15 мая 2024, среда. 14:35 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
2 : 0
Циндао Хайню
Циндао
1:0 Шэнлун – 88'     2:0 Малеле – 90+4'    

В составе хозяев забитыми мячами отметились Цзян Шэнлун и Сефас Малеле.

После 12 туров китайской Суперлиги подопечные Слуцкого набрали 30 очков и занимают первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Шанхай Порт» на шесть очков. «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого не проигрывает с начала сезона на протяжении 12 матчей чемпионата Китая.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» встретится в выездном матче с «Хэнань». Матч состоится 21 мая, стартовый свисток о начале игры раздастся в 14:35 по московскому времени.

Таблица китайской Суперлиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android