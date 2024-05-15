«Без Соболева было тяжело». Бубнов — о составе «Спартака» на матч с «Балтикой»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о составе московского «Спартака» на финал Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». Встреча прошла вчера, 14 мая, в Калининграде. Красно-белые потерпели поражение с минимальным счётом 0:1. «Балтика» сыграет в Суперфинале Кубка России с победителем пары ЦСКА — «Зенит».

«Если потеря Бабича не так уж сказалась, оборону соперник не сильно беспокоил, то без Соболева было тяжело. В такой игре, где соперник защищался большими силами, нужен был форвард, который может бороться наверху за мячи после фланговых передач. Кстати, непонятно, почему Зиньковский на поле так и не появился, хотя в заявке был. Его отсутствие тоже, как мне кажется, сказалось негативно», — приводит слова Бубнова Sportbox.