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«Без Соболева было тяжело». Бубнов — о составе «Спартака» на матч с «Балтикой»

«Без Соболева было тяжело». Бубнов — о составе «Спартака» на матч с «Балтикой»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о составе московского «Спартака» на финал Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». Встреча прошла вчера, 14 мая, в Калининграде. Красно-белые потерпели поражение с минимальным счётом 0:1. «Балтика» сыграет в Суперфинале Кубка России с победителем пары ЦСКА — «Зенит».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

«Если потеря Бабича не так уж сказалась, оборону соперник не сильно беспокоил, то без Соболева было тяжело. В такой игре, где соперник защищался большими силами, нужен был форвард, который может бороться наверху за мячи после фланговых передач. Кстати, непонятно, почему Зиньковский на поле так и не появился, хотя в заявке был. Его отсутствие тоже, как мне кажется, сказалось негативно», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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