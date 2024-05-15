Вендел: многим по душе Европа и Бразилия, но мне хорошо в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос о возможном переезде в Европу. Бразилец заявил, что ему хорошо в «Зените».

– Но если смотреть в будущее, у тебя есть цель? Может, Европа или ты будешь готов поехать в Бразилию и продолжать там?

– Думаю, многим по душе Европа, точно так же, как и Бразилия. Но могу уверенно сказать, что мне хорошо здесь, в «Зените», и я совершенно спокоен. У меня тут отличные друзья, я близок к клубу и городу, которые мне очень нравятся. И я не думаю о том, чтобы уехать отсюда.

– Как ты относишься к опыту Малкома, который поехал в Саудовскую Аравию и точно обеспечит себя до конца жизни? Ты рассмотрел бы подобный вариант или желание играть именно в европейских клубах?

— Не знаю. Разве кто-нибудь знает? Если это будет хорошо для клуба, хорошо для меня, и стороны договорятся… но повторюсь – мне здесь хорошо, в моей жизни всё стабильно и спокойно. И мне очень по душе Петербург, — рассказал Вендел в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.