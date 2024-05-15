Кафанов: Латышонок будет кандидатом в сборную России на предстоящий сбор

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов оценил игру голкипера «Балтики» Евгения Латышонка в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:0).

«Латышонок такую игру показывает стабильно весь сезон, просто в матче со «Спартаком» моментов было больше, чем обычно. Можно сказать, что он в одиночку вытащил игру с «Ростовом». Не удивлён его игрой. Безусловно, он будет кандидатом в сборную России на предстоящий сбор. Его игра напрямую влияет на результаты «Балтики». Если бы не Латышонок, то команда была бы на последнем месте в РПЛ, потому что он принёс много очков. Я после последнего матча поздравил его с хорошей игрой», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Напомним, накануне, 14 мая, «Балтика» провела финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с победителем противостояния «Зенит» — ЦСКА.