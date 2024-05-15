Ледяхов: Игнашевич выжимает из «Балтики» максимум

Известный российский экс-футболист и тренер Игорь Ледяхов прокомментировал вылет московского «Спартака» из Кубка России. Накануне красно-белые проиграли «Балтике» в финале Пути регионов Кубка со счётом 0:1. Калининградцы вышли в Суперфинал Кубка, а «Спартак» вылетел из турнира.

«Спартак» играл хорошо, но не реализовал шансы, а «Балтика» свой гол забила. Всё закономерно. Игнашевич выжимает из команды максимум, довёл до суперфинала Кубка России, делает всё, чтобы оставить команду в Премьер-Лиге. Мне кажется, «Балтика» выглядит очень достойно.

Команде важно сохранить прописку в РПЛ, но и в Кубке уже дошли до финала, естественно, надо играть на титул. Наверняка это будет весомый результат и для футболистов, и для тренера», — приводит слов Игоря Ледяхова Metaratings.