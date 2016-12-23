Джано: Каррера — сильнейший тактик! Кажется, над тактикой работает круглые сутки

Полузащитник «Спартака» Джано поделился мнением о главном тренере команды Массимо Каррере, под руководством которого команда лидирует в РФПЛ после 17 туров, опережая ближайшего преследователя на пять очков.
«Каррера — главная причина того, что „Спартак“ выбился в лидеры. Я в клубе с лета 2007-го, лишь на год уезжал в „Ростов“. Такого коллектива, как при Массимо, не было никогда. Сегодня один за всех и все за одного. Это точно заслуга итальянца, сто процентов. Он создал атмосферу. Вы же видите, какое желание бороться, побеждать… По себе чувствую: за Карреру могут встать все. А доверие — к каждому. Любой в „Спартаке“ сейчас так ответит.
Каррера — сильнейший тактик! Здорово объясняет, как обороняться, как действовать впереди. Кто-то говорил: „В нападении нужна импровизация“. Каррера же выстраивает игру от соперника. С кем-то надо по центру атаковать, с кем-то — через фланги. Мне кажется, над тактикой он работает круглые сутки. С первого дня, едва стал исполняющим обязанности, бросилось в глаза, что хочет побеждать. Все же тогда писали — в “Спартак” должен этот прийти, тот… Каррера никого не слушал! Заряжал эмоциями! С ним очень комфортно, каждая тренировка, как праздник.
Все тренеры «Спартака» твердили, что клуб давно не брал чемпионство. «И вот теперь… Надо, надо, надо…» Только Каррера избегает громких слов. Просто работает, нацеливает на победу в каждой встрече. Его не волнует, что было десять лет назад. Задача — здесь и сейчас. Ну и правильно», — цитирует Джано «Спорт-экспресс».