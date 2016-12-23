Роббен: если бы в матче с «РБ Лейпциг» получил травму, сошёл бы с ума

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен отметил, что уходит в отпуск спокойно и без напряжения. Психологическое состояние голландского футболиста обусловлено тем, что отпуском он будет наслаждаться без травм и в соответствующем состоянии.
«Если бы я в матче с «РБ Лейпциг» получил травму, то сошёл бы с ума. Последние два раза мне не удавалось уходить в отпуск без травм. Но теперь я сумел избежать повреждений, и это очень важно для 2017 года. Мы все должны идти к нашим целям здоровыми», — приводит слова Роббена tz.
«Бавария» встречалась с «РБ Лейпциг» в домашнем матче 16-го тура Бундеслиги и одержала уверенную победу со счётом 3:0. Сам Роббен отыграл первый тайм и был заменён.