Александр Зотов объяснил, чем обусловлен его уход с поста гендира тульского «Арсенала»

Бывший генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов объяснил, почему он покинул данную должность.

«Мы разошлись с «Арсеналом» по причине разного видения в административном управлении клубом. Желаю успехов и удачи Сан Санычу [Сторожуку], и всем моим ребятам из «Арсенала» в стыковых матчах за попадание в РПЛ», — приводит слова Зотова Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что РФС предоставил тульскому «Арсеналу» лицензию для участия в РПЛ.

По итогам нынешнего сезона Мелбет Первой лиги «Арсенал» набрал 55 очков и сыграет в переходных матчах за право выступать в РПЛ, где соперником будет 13-я или 14-я команда чемпионата России. Ранее прямой выход в Российскую Премьер-Лигу обеспечили себе подмосковные «Химки» (66) и махачкалинское «Динамо» (61).

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