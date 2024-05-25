Агент вратаря Дюлгерова прокомментировал интерес со стороны «Химок»

Футбольный агент Николай Жейнов, представляющий интересы вратаря болгарской команды «Черно Море» Ивана Дюлгерова, высказался об интересе к футболисту со стороны подмосковных «Химок». Ранее «Чемпионату» стало известно, что подмосковная команда рассматривает усиление своего состава Дюлгеровым.

«Иван — игрок сборной, который после этого сезона уходит в статусе свободного агента, поэтому к нему большой интерес от многих клубов. «Химки» могли бы стать интересным направлением для будущего этого вратаря. Я очень хорошо работаю с российскими командами более 20 лет, но предпочитаю пока не раскрывать — продолжит Иван карьеру в РПЛ или нет», — приводит слова Жейнова Sport24.

Напомним, ранее подмосковные «Химки» досрочно обеспечили себе выход в Российскую Премьер-Лигу. Подопечные Андрея Талалаева выиграли Первую лигу.