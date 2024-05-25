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Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» — лучшая команда Англии с точки зрения истории

Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» — лучшая команда Англии с точки зрения истории
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил уважение «Манчестер Юнайтед», с которым сегодня, 25 мая, «горожане» сыграют в финальном матче Кубка Англии.

Кубок Англии . Финал
25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер

«Мы очень уважаем «Юнайтед». Так было всегда. В последнее десятилетие мы были лучше, но с точки зрения истории «Юнайтед» — лучшая команда Англии. Так что их необходимо уважать только за это», — сказал Гвардиола в эфире Sky Sports.

Напомним, за последние семь сезонов подопечные Гвардиолы становились чемпионами Англии шесть раз. «Манчестер Юнайтед» завоевал последний титул АПЛ в сезоне-2012/2013.

Финал Кубка Англии пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли. Матч начнётся в 17:00 по московскому времени.

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