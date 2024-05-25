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Лукаку может стать заменой Осимхену в «Наполи» — Николо Скира

Лукаку может стать заменой Осимхену в «Наполи» — Николо Скира
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Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку, арендованный у «Челси», может заменить форварда «Наполи» Виктора Осимхена в том случае, если итальянский специалист Антонио Конте возглавит неаполитанский клуб. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 25 мая, стало известно, что 54-летний тренер согласился сократить часть зарплаты ради того, чтобы получить работу в «Наполи».

По информации источника, приход Лукаку в клуб, где потенциально будет работать Конте, крайне вероятен, поскольку у них сохранились тёплые отношения со времён работы в «Интере». Кроме того, «Челси» не рассчитывает на 31-летнего футболиста, контракт с которым действует до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами.

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