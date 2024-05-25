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Вместо Хлусевича в старте «Спартака» в матче с «Оренбургом» выйдет Зиньковский

Вместо Хлусевича в старте «Спартака» в матче с «Оренбургом» выйдет Зиньковский
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В стартовом составе «Спартака» перед началом матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» произошла замена, сообщает пресс-служба красно-белых.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

Защитник Даниил Хлусевич почувствовал дискомфорт на предматчевой разминке. По этой причине вместо него с первых минут будет играть полузащитник Антон Зиньковский.

Напомним, матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Оренбург» и московский «Спартак» состоится сегодня, 25 мая. Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 16:30 мск.

После 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Оренбург» имеет в своём активе 30 очков и занимает 12-е место. «Спартак» после аналогичного количества игр заработал 49 очков и располагается на пятой строчке.

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