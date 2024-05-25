«Он здесь на 25 лет». Президент «ПСЖ» не верил в переход Мбаппе в «Реал»

Перед переходом нападающего Килиана Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ» в 2018 году президента французского гранда Насера Аль-Хелаифи предупреждали, что однажды футболист захочет перейти в мадридский «Реал». Как подчёркивает авторитетное французское издание L’Équipe, руководитель парижского клуба ответил на это: «Как только он окажется в «ПСЖ», он захочет остаться здесь на 25 лет».

Напомним, 10 мая Мбаппе объявил, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона, когда у него закончится контракт с французским клубом. Нападающий выступал за «ПСЖ» на протяжении шести лет, в течение которых он принял участие в 307 матчах во всех турнирах. В этих встречах Мбаппе отметился 256 голами и 108 результативными передачами.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: