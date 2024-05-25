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Кирьяков: если бы на месте Морено был русский, его бы уже уволили

Кирьяков: если бы на месте Морено был русский, его бы уже уволили
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Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал досрочный вылет «Сочи» из Российской Премьер-Лиги.

«Что касается вылета, были просчёты в плане комплектования команды, в плане тренерских решений. Сейчас пригласили испанца, и мне не совсем понятно, почему тренера-иностранца, который не решает задачу, оставляют. Был бы на месте Морено русский, уже получил бы увольнение. Вот это преклонение перед чем-то западным удивляет. Но у «Сочи» есть все шансы вернуться. Команды, вылетающие из РПЛ, автоматом считаются фаворитами Первой лиги.

Да, сейчас «Сочи» нужно решать вопросы по комплектации, сейчас уйдут многие. Надо определиться с кругом кандидатов, продублировать все позиции, потому что Первая лига — очень сложный турнир, знаю это по себе. Здесь нужно серьёзно готовиться, и существует риск, что испанец до конца не понимает, что его ждёт. Будет очень серьёзная борьба, 5-6 команд поставят задачу выйти в Премьер-Лигу. И недооценка не исключена. Морено нужно объяснять, что это за турнир», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт.

Напомним, после 29 туров Российской Премьер-Лиги команда Роберта Морено набрала 23 очка и занимает последнее, 16-е место, потеряв шансы на сохранение прописки в РПЛ.

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