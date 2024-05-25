Гаджиев допустил переход игрока «Ахмата» Агаларова в махачкалинское «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил, что нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов может пополнить ряды дагестанского клуба.

«Конечно, может. Он наш воспитанник, футболист с Дагестана. Почему бы ему не оказаться у нас? Вообще, за пределами республики играет много дагестанцев. Я не говорю, что он однозначно будет у нас. Всё зависит от переговорного процесса. Надеюсь, что у нас с ним сложится взаимопонимание. Есть же ещё бизнес-фактор. Непонятно, отпустит его «Ахмат» или нет», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, махачкалинцы вместе с подмосковными «Химками» обеспечили себе переход в высший дивизион страны за тур до завершения сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги.