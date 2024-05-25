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Черчесов: Тюкавин — нестандартный игрок, который играет важную роль в «Динамо»

Черчесов: Тюкавин — нестандартный игрок, который играет важную роль в «Динамо»
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о нападающем московского «Динамо» Константине Тюкавине.

«Вы о нём узнали, когда он только начал играть в основном составе «Динамо», а я его уже знал, когда он выступал в юношеском «Динамо». Мы часто смотрели игры, я уже там его приметил. Другое дело, что в РПЛ играть непросто, и он показывает свою состоятельность. Это нестандартный игрок, который играет в команде важную роль», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Тюкавину 21 год, в нынешнем сезоне он провёл 29 матчей в рамках РПЛ, забил 15 мячей и сделал девять результативных передач. Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место. В матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Игра состоится сегодня, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени.

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