Полузащитник «Ман Юнайтед» Майну: я мечтал сыграть с «Ман Сити» в финале Кубка Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Англии с «Манчестер Сити». Матч начнётся сегодня, 25 мая, в 17:00 по московскому времени.

«В детстве все вокруг меня были фанатами «Сити» — лишь немногим из нас приходилось болеть за «Юнайтед». Выйти на поле в дерби в финале Кубка Англии — это мечта, ставшая явью.

В последних двух матчах у нас были хорошие результаты, и мы должны показать свою игру в этой встрече. У нас хороший командный дух, игроки, которые могут повести за собой команду и привнести настоящую энергию», — приводит слова Майну The Guardian.

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» встречались в финале данного соревнования в минувшем году. В том противостоянии «горожане» одержали победу со счётом 2:1. Голами отметились Илкай Гюндоган, оформивший дубль, а также Бруну Фернандеш, успешно реализовавший 11-метровый.

В нынешнем сезоне АПЛ команды встречались дважды. В первом круге «Манчестер Сити» победил со счётом 3:0, во втором — со счётом 3:1.

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