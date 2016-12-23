«Ювентус» может попытаться приобрести Ракитича, Крооса или Верратти

Руководство и тренерский штаб туринского «Ювентуса» думают об усилении состава команды, сообщает Tuttosport.
Согласно информации источника, в связи с этим «старая синьора» обратила внимание на трёх полузащитников: это Тони Кроос из мадридского «Реала», Иван Ракитич из «Барселоны» и Марко Верратти из «ПСЖ».
Кроос недавно продлил контракт с «Королевским клубом» до 2022 года и считается для «сливочных» игроком неприкосновенным. Верратии в свою очередь продлил соглашение с «ПСЖ» до 2021 года. Что же касается Ракитича, то хорватский футболист очень близок к пролонгации контракта. Действующее соглашение игрока с сине-гранатовыми в силе до лета 2019 года.