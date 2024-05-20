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Евгений Ловчев назвал тренера из РПЛ, который его восхищает

Евгений Ловчев назвал тренера из РПЛ, который его восхищает
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Ветеран «Спартака» и бывший футболист московского «Динамо» Евгений Ловчев высказался о возможном чемпионстве бело-голубых, а также заявил, что восхищён главным тренером команды Марцелом Личкой.

«Если сейчас «Динамо» отпустит чемпионский титул, то это… В 1976 году они последний раз становились чемпионами. Обалдеть!

Марцел Личка очень мне нравится. Не только стилем игры, его футболом. Он так открыто говорит в интервью. Я восхищён им», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, чешский специалист занял должность главного тренера «Динамо» минувшим летом.

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Краснодаром». Эта встреча состоится 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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