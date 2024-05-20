Игрок «Крыльев Советов» Печенин подвёл личные итоги сезона-2023/2024

Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин подвёл личные итоги нынешнего сезона, а также высказался об игре самарского клуба во второй части Российской Премьер-Лиги.

«Я к «Крыльям» присоединился только зимой, поэтому мне трудно как-то глобально подвести итоги этого сезона для команды, но весеннюю часть чемпионата мы, конечно, прошли неровно.

Лично для себя сезон оцениваю отрицательно и неудачно. Начал в «Оренбурге», играл не так много, затем перешёл в «Крылья», тут пока бо́льшую часть времени адаптировался. Если говорить о дальнейших перспективах, то в целом есть ощущение, что в этой команде смогу прогрессировать, буду всё для этого делать», — приводит слова Печенина Legalbet.

Напомним, первую часть нынешнего сезона Печенин провёл в составе «Оренбурга». Всего за самарский клуб 27-летний белорусский футболист провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Самарские «Крылья Советов» за 29 туров чемпионата России по футболу записали на свой счёт 40 очков. В данный момент подопечные Игоря Осинькина занимают девятое место в турнирной таблице.