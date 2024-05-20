Источник: «Спартак» готов отпустить Леона Классена по окончании сезона

Футбольный клуб «Спартак» готов отпустить своего защитника Леона Классена. Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, в клубе рассмотрят варианты с продажей или арендой футболиста по окончании сезона-2023/2024. Сам Классен хотел бы остаться в «Спартаке», однако проблемой может стать его высокая зарплата, поскольку клубы, которые проявляют интерес, готовы платить ему в два-три раза меньше.

23-летний россиянин перешёл в команду в январе 2022 года из «Тироля». В 31 проведённом матче он забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт Классена с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, московский «Спартак» после 29 туров Российской Премьер-Лиги имеет на своём счету 49 очков. Красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице.