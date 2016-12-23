Президент «Боки Хуниорс»: вероятность того, что Тевес останется, равна нулю

Президент «Боки Хуниорс» Даниэль Анхелиси готов к тому, что нападающий Карлос Тевес покинет команду. В услугах 32-летнего форварда заинтересован «Шанхай Шэньхуа».
«Я хочу, чтобы Тевес остался, но вы видите, сколько предложений поступает из Китая. Вероятность того, что он останется, равна нулю. У меня очень близкие отношения с Карлосом. Догадываюсь, что ему тоже непросто принять решение об уходе», — цитирует Анхелиси Goal.
Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» готов платить Тевесу € 40 млн в год. Сам футболист говорил, что может завершить карьеру в 2017 году.