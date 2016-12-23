Вице-президент «Монако» Васильев может быть наказан за критику в адрес арбитра

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев может быть наказан за критику в адрес арбитра Рудди Букке, который обслуживал матч 18-го тура с «Лионом» (1:3). Функционер заявил, что результат встречи на совести арбитров.
Как сообщает Football365, Вадим Васильев был вызван на заседание дисциплинарного комитета французской Лиги 1, которое состоится 12 января 2017 года. На нём вице-президент «Монако» должен будет объяснить сказанные им слова.
Ранее главный тренер «Лиона» Бруно Женезио был условно дисквалифицирован на две игры за критику судейства в матче Кубка лиги с «Генгамом» (2:2).