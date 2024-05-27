Вратарь «ПСЖ» покинет клуб в случае перехода Матвея Сафонова — L’Equipe

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Арнау Тенас должен покинуть французский клуб, если трансфер Матвея Сафонова из «Краснодара» состоится. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, испанец хочет больше игрового времени и попросил отдать его в аренду, предпочтительно в Ла Лигу, поскольку с приходом Сафонова он станет третьим выбором у главного тренера Луиса Энрике. Первым выбором останется игрок сборной Италии Джанлуиджи Доннарума. Также отмечается, что спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос следит за Сафоновым уже много лет и рассматривал возможность его подписания в «Сельту» несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что переговоры между «ПСЖ» и «Краснодаром» по Сафонову находятся на финальной стадии. «ПСЖ» заплатит € 20 млн «Краснодару» за переход российского вратаря.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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