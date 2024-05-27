Экс-игрок «Реала» может объединиться с Криштиану Роналду в «Аль-Насре»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Карлос Каземиро может перейти в саудовский «Аль-Наср», за который выступает его бывший партнёр по команде, известный португальский нападающий Криштиану Роналду. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, Саудовский государственный инвестиционный фонд готов предложить значительную сумму, чтобы обеспечить переезд Каземиро из «Манчестер Юнайтед» этим летом. Сообщается, что бразилец ожидает решения «Манчестер Юнайтед». Каземиро ещё не определился со своим будущим, но ему нравится идея продолжения карьеры в Саудовской Аравии.

32-летний Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» в августе 2022 года за € 70,6 млн. В нынешнем сезоне на счету бразильского полузащитника участие в 32 матчах, в которых он забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с английской командой рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» начал искать потенциальных покупателей Каземиро.

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