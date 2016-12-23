Ватцке: «Боруссия» Д намерена завоевать право участия в групповом раунде ЛЧ

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке обозначил главную цель команды в нынешнем сезоне. «Боруссия» планирует и в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов.
«Боруссия» намерена завоевать право участия в групповом раунде Лиги чемпионов. Было бы идеально со второго места», — цитирует Ватцке Bild.
Ранее приводились слова спортивного директора клуба Михаэля Цорка о том, что по итогам первого круга чемпионата Германии руководство и тренерский штаб «Боруссии» надеялись на лучший результат. По итогам 16 туров дортмундцы набрали 27 очков и идут на 6-м месте.