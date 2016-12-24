Уилшир: хочу сделать одолжение «Арсеналу», прервав серию «Челси» без поражений

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, который выступает в «Борнмуте» на правах аренды, поделился ожиданиями от выездного матча 18-го тура чемпионата Англии с «Челси».

«Челси» выглядит сильным в нынешнем сезоне. Я желаю успехов «Арсеналу», поэтому, если мы победим «Челси», то сделаю одолжение «канонирам», и все будут счастливы. «Борнмуту» предстоит сложный матч на «Стэмфорд Бридж». У соперника хорошая команда, которая не проигрывает уже 11 встреч подряд», — цитирует Уилшира Daily Mail.