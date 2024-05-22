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Талалаев: обсудим с представителем Джикии после чемпионата, реально ли наше сотрудничество

Талалаев: обсудим с представителем Джикии после чемпионата, реально ли наше сотрудничество
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Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о возможном переходе защитника Георгия Джикии.

— Была новость, что вы заинтересованы в приходе Джикии в «Химки».
— Не совсем так. Я заинтересован в приходе любого качественного игрока в клуб, тем более такого, как Джикия. У нас в истории едва не сложилось взаимодействие с ним, когда я работал в «Волге», а он был в Дзержинске. Тогда Георгий уехал на просмотр в «Уфу», и дальше у него всё пошло в гору. Пока я никаких инициативных мер не принимал для нашего контакта, но после того, как закончим чемпионат, встретимся с его представителем и обсудим, реально ли наше сотрудничество на сегодняшний день, — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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