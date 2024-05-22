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«Для меня лично это боль». Генич — об уходе Джикии из «Спартака»

«Для меня лично это боль». Генич — об уходе Джикии из «Спартака»
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Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич высказался на тему ухода Георгия Джикии из «Спартака».

«Для меня лично это боль, хотя я понимаю, что семь с половиной лет в одном клубе — это много, достаточно много, потому что у него все задатки, ну, во-первых, человеческие, лидерские, мужские, командные, это всё в нем присутствует.

То, что многие отмечают, что он сдал по-футбольному и проигрывает конкуренцию, это немудрено, когда ты понимаешь, что на тебя уже немножечко другой расчёт. И тебя начинают задвигать, тобой начинают закрывать какие-то позиции. Не на тебя рассчитывают, а закрывают тобой. И футболисты с очень тонкой душевной организацией всё очень чутко воспринимают. И, мне кажется, он просто сам оказался чуть не готов, и, может быть, чуть где-то это ему помешало, потому что, ну, ошибки были, я бы не сказал, что он резко прямо там сдал, может быть, где-то чуть лишний вес мешал, что-то было потеряно в скорости. Но 30 лет для центрального защитника… И, говорят, цикл закончился», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским.

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