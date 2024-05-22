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Защитник «Ростова» Вахания: сделаем всё, чтобы победить «Зенит»

Защитник «Ростова» Вахания: сделаем всё, чтобы победить «Зенит»
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Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в субботу, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если выбирать из тройки, то предпочтение отдал бы «Зениту». Но так как у нас с ними игра, мы сделаем всё, чтобы победить, как и в любом матче.

Будет ли приятно обыграть именно «Зенит»? Просто победа как победа. Буду счастлив, как всегда», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 54 очка за 29 матчей. «Ростов» (43) находится на седьмой строчке. На первом месте располагается московское «Динамо» (56).

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