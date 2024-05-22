Жеребьёвка стыковых матчей за право на выступление в РПЛ состоится 22 мая

Сегодня, 22 мая, Российский футбольный союз проведёт жеребьёвку переходных матчей, в которых встретятся команды Российской Премьер-Лиги и Мелбет Первой лиги. Жеребьёвка определит очерёдность домашних и выездных матчей. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Отмечается, что жеребьёвка начнётся в 18:30 по московскому времени. Результаты жеребьёвки применяются в отношении любого клуба Российской Премьер-Лиги и Первой лиги, который получит право участвовать в стыковых матчах.

Переходные матчи за право сыграть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги запланированы на 29 мая и 1 июня. В них встречаются третья и четвёртая команды Первой лиги с 14-й и 13-й командами Российской Премьер-Лиги. В случае попадания в стыковые матчи калининградской «Балтики», которая 2 июня сыграет в Суперфинале Фонбет Кубка России, бюро исполкома РФС утвердит новые даты для данной пары.

От Первой лиги в стыковых матчах должны принять участие тольяттинский «Акрон» и тульский «Арсенал». Однако ранее появлялась информация, что у «Арсенала» есть проблемы с получением лицензии РФС-1.