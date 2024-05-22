«Краснодар» готов предложить Мусаеву полноценный контракт — источник

Футбольный клуб «Краснодар» готов предложить Мураду Мусаеву полноценный контракт, сообщает «РБ Спорт». Действующее соглашение российского специалиста с чёрно-зелёными рассчитано до конца сезона-2023/2024.

По информации источника, руководство «Краснодара» предложит Мусаеву двухлетний контракт с опцией продления. По окончании сезона стороны обговорят все детали. На текущий момент сделка ещё не заключена.

Напомним, Мусаев повторно возглавил «Краснодар» после отставки Владимира Ивича в марте 2024 года. После 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «быки» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на три очка. В матче 30-го тура команда Мурада Мусаева сыграет как раз с бело-голубыми.