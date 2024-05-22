Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» готов предложить Мусаеву полноценный контракт — источник

«Краснодар» готов предложить Мусаеву полноценный контракт — источник
Комментарии

Футбольный клуб «Краснодар» готов предложить Мураду Мусаеву полноценный контракт, сообщает «РБ Спорт». Действующее соглашение российского специалиста с чёрно-зелёными рассчитано до конца сезона-2023/2024.

По информации источника, руководство «Краснодара» предложит Мусаеву двухлетний контракт с опцией продления. По окончании сезона стороны обговорят все детали. На текущий момент сделка ещё не заключена.

Напомним, Мусаев повторно возглавил «Краснодар» после отставки Владимира Ивича в марте 2024 года. После 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «быки» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на три очка. В матче 30-го тура команда Мурада Мусаева сыграет как раз с бело-голубыми.

Материалы по теме
Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о победе над «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android