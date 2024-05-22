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Шамиль Газизов высказался об уходе Бердыева из «Динамо» Махачкала по ходу сезона

Шамиль Газизов высказался об уходе Бердыева из «Динамо» Махачкала по ходу сезона
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об уходе Курбана Бердыева с тренерского мостика команды по ходу сезона-2023/2024.

«Когда Бердыев пришёл, он дал команде импульс. Он большой специалист, с которым приятно работать. Мы многое для себя почерпнули. Да, по ряду причин Бердыев принял решение уйти, но мы его не подвели, продолжили его дело.

Почему он ушёл? Лучше у него спросить. В контракте был пункт, позволяющий ему расторгнуть договор, — Бердыев им воспользовался. Мы ничего не могли с этим сделать. Когда он сказал о своём решении, я не удивился. Я не могу удивляться, когда мне что-то сообщают старшие люди. Он умнее меня, взрослее», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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