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Агент: Бабич будет готов к чемпионату Европы

Агент: Бабич будет готов к чемпионату Европы
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Агент Мануэль Стоянович, представляющий интересы защитника московского «Спартака» и сборной Сербии Срджана Бабича, рассказал о ходе восстановления футболиста после травмы.

«Он тренируется и пребывает в хорошей форме, но не будет готов к матчу с «Оренбургом». Могу сказать, что Срджан будет готов к чемпионату Европы», — приводит слова Стояновича Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Срджан Бабич провёл 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на его счету шесть игр и два гола в Фонбет Кубке России.

На чемпионате Европы сборная Сербии сыграет в группе С. Соперниками Сербии выступят национальные команды Словении, Дании и Англии. Евро-2024 стартует 14 июня.

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