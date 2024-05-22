Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич: у «Краснодара» было конкретное предложение по Сперцяну от «Жироны»

Генич: у «Краснодара» было конкретное предложение по Сперцяну от «Жироны»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Константин Генич рассказал, что «Краснодар» получал предложение о приобретении полузащитника Эдуарда Сперцяна от испанской «Жироны».

«Ну, я слышал и читал, что «Жирона» очень хочет сохранить состав, который у них сейчас есть, потому что они впервые в истории попали в Лигу чемпионов, И им, разумеется, состав надо расширять и углублять. И они смотрели за Эдиком в составе сборной Армении. И, насколько я слышал, было конкретное предложение от «Жироны» в клуб «Краснодар». Вопрос там, отпустят или не отпустят. Там несколько предложений есть. И не только у Эдика», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским.

Напомним, ранее появилась информация, что в услугах Сперцяна заинтересована дортмундская «Боруссия».

Материалы по теме
Пикущак: будет великолепно, если Сперцян уедет в Европу — выйдет на новый уровень
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android