Константин Генич назвал идеальный клуб для Георгия Джикии после «Спартака»

Российский комментатор Константин Генич назвал идеальный клуб для защитника Георгия Джикии после «Спартака». Напомним, ранее стало известно, что футболист покинет московский клуб по завершении нынешнего сезона.

«Но если просто погадать, где он сейчас может оказаться. Вот на мой взгляд, исключительно на мой, идеальный вариант для Джикии, просто суперский, — это «Рубин». Вот прямо, вот как влитой. Поэтому вот Вуячич, да, с лидерскими качествами, Джикия, и ещё там, я не знаю, это может быть Тесленко, или это, может, ещё кого-то, Грицаенко, третьим центральным защитником. Но так как схема подразумевает три центральных, ну это вообще просто песня была бы, и там какого-нибудь бегунка типа Рожкова или Безрукова слева держать, ну чтобы он успевал назад возвращаться. Но это вопрос вот моих мыслей.

Классная инфраструктура, классные условия, прекрасный город, есть задачи, есть финансы у команды, есть нужда в центральном защитнике, с учётом того, что Мартынович заканчивает. Вот Казань для Георгия была бы супервариантом», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским.