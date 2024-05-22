Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич предположил, как может пройти матч «Краснодар» — «Динамо» в последнем туре РПЛ сезона-2023/2024. Напомним, именно этот матч может стать ключевым в чемпионской гонке.

«Что касается чемпионской гонки как таковой, то все говорят, что вот у «Динамо» самая выгодная позиция. Она выгодная, но это самое плохое. Когда у тебя в голове это сидит, что мы можем не проиграть и, соответственно, добиться главной цели, это чем-то напоминает Россия — Хорватия. Это всегда заканчивалось плохо.

И ситуация для «Динамо» вроде бы понятна и всё на поверхности, но вот Саня Аксёнов, который работал со мной на матче «Динамо» — «Крылья», перед игрой говорит: «Сейчас идти на интервью с Личкой, как думаешь, что у него спросить?» Я говорю: «Спроси, матчи такого накала выигрывается головой или ногами?» Первый же вопрос был Марцелу Личке, головой или ногами. Он сказал, что действительно уже сейчас о физике говорить нет смысла, тренировок как таковых нет, идёт только восстановление, идёт отработка, может быть, каких-то моментов индивидуальных, но в первую очередь это ментальность.

Вот если «Динамо» головой проиграет этот матч… Но они играют с такой же больной на голову командой, как «Краснодар», поэтому и эти тоже могут перегореть. И вот в этом, наверное, в матче, где такое сверхожидание, я не знаю, будет либо суперпиршество, супердрама, суперразвязка, либо будет это какой-то уныние, там унылая игра. 0:0, 1:1 после VAR с пенальти. «Динамо» будет вести, «Краснодар» там, может быть, в конце сравняет, 1:1, и всех всё устроит», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским.