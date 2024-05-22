«У меня шкурный интерес». Генич спрогнозировал результат чемпионской гонки в РПЛ

Известный российский комментатор Константин Генич спрогнозировал результат чемпионской гонки в РПЛ сезона-2023/2024.

— Всё-таки кто чемпион, Костя?

— У меня шкурный интерес. Потому что у меня спор с Леонидом Викторовичем. Перед сезоном он сказал, что чемпионом будет «Зенит». Я сказал, что любая другая команда. Потому что я понимал: ушёл Малком, ушёл Кузяев. Будет перезагрузка, они будут много терять очков. Но я, честно говоря, думал, что более стабильно остальные будут. Но я не рассчитывал, что это будет «Динамо», но мы поспорили на последнюю модель iPhone. Поэтому тут на кону стоит немалая сумма денег, надо признать.

Но что-то мне подсказывает, что если уж настолько шальной и драматичный чемпионат, то он тоже закончится слезами и драмой. Вряд ли будут плакать в Петербурге, потому что после пяти кряду скажут: ну не смогли, надо переключиться на Кубок. Зато могут взять трофей в «Лужниках». Мне кажется, «Динамо» проиграет. Не знаю почему, но вот что-то мне подсказывает, что вот как-то так всё сложится. Вот это проклятие надо не на 48, а на 50 лет хорошо как-то перенести. Это, конечно, ужас.

Ну, хочу ошибиться в прогнозе. Я сейчас очень часто это делаю. Но если бы я был Георгий Черданцев, можно было бы говорить более убедительно. Но вот что-то мне подсказывает, что действительно какая-то драма будет сумасшедшая для команды, которой можно не проиграть. А может быть, конечно, всё сложится. Они там, не знаю, три в первом тайме воткнут, под аплодисменты уйдут в перерыв, — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским.