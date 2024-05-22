Генич: мне не жалко «Сочи», чемпионат начался не весной

Известный российский комментатор Константин Генич высказался о футбольном клубе «Сочи». Команда Роберта Морено досрочно вылетела из РПЛ сезона-2023/2024.

— Мне так жалко «Сочи», просто ужас.

— А мне нет.

— Тебе не жалко «Сочи»?

— Нет. Не, у меня в «Сочи» прекрасные отношения с руководством, и с Андреем Орловым и с Рубашко. И, разумеется, с Димой Бородиным. Это вообще легенда просто. Но чемпионат начался не весной. Он начался летом. И ошибку, которую «Сочи» тогда допустил… Я очень люблю Дмитрия Хохлова, с уважением отношусь к Александру Точилину, но было понятно, что после Федотова всё равно надо было это всё как-то переиграть, перевернуть, омолодить состав.

Почему-то нашлись же деньги, ресурсы на Морено, на Гуарирапу, на Кордову, на Начо. Всё это нашлось, когда уже ужалили. Ну почему же вы этого не сделали раньше? Зимой, конечно, это сделать проще. Потому что времени у тебя гораздо больше, — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским.