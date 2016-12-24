«Вольфсбург» подтвердил, что Дракслер продолжит карьеру в «ПСЖ»

«Вольфсбург» на своём официальном сайте подтвердил, что 23-летний полузащитник Юлиан Дракслер продолжит карьеру в «ПСЖ».
23-летний немецкий игрок согласовал с парижским клубом четырёхлетний контракт. Клубы договорились не раскрывать финансовые подробности сделки.
Ранее стало известно, что Дракслер определился с игровым номером в «ПСЖ». В новом клубе полузащитник будет играть под 23-м номером.
Дракслер перебрался в «Вольфсбург» из «Шальке» в августе 2015 года. В составе «волков» хавбек сыграл 45 матчей, забил восемь голов и отдал 10 голевых передач.