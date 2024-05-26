Игрок ЦСКА Чалов получил премию РПЛ «Ассист сезона»

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил премию РПЛ «Ассист сезона». Футболист удостоился этой премии за голевой пас пяткой в матче 3-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (4:1).

Видео доступно на YouTube-канале CSKA TV. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

В этой номинации футболист обошёл голкипера Матфея Сафонова (голевая передача рукой своему одноклубнику Эдуарду Сперцяну в матче 21‑го тура РПЛ с калининградской «Балтикой» (3:2)), а также нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова (голевой пас в матче 2-го тура РПЛ с «Факелом»).

По итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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