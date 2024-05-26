«Безобразие со стороны судей». Игорь Федотов — о моменте с Максименко

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Иванова в матче 30-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак» (0:0).

«Самый резонансный эпизод случился во второй половине, когда вратарь красно-белых Александр Максименко ударил рукой в пах футболиста «Оренбурга» Матиаса Переса. Иванов показал голкиперу жёлтую карточку. По мнению Федотова, Максименко нужно было удалить.

Эпизод с Максименко — безобразие со стороны Иванова и Амелина, который сидел на VAR. Открытый момент для Иванова. Он видит удар в пах. Это не тычок, а именно удар. Красная карточка плюс дисквалификация на одну-две игры. За это надо удалять. Иванов правильно показал жёлтую Пересу, который влетел в Максименко. Это было не прямо чтобы на красную. А вот поступок вратаря «Спартака» — красная карточка, а не жёлтая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.