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Стало известно, когда «Реал» объявит о подписании контракта с Мбаппе

Стало известно, когда «Реал» объявит о подписании контракта с Мбаппе
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Мадридский «Реал» объявит о подписании контракта с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе в течение первой недели июня. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, идея «Реала» состоит в том, чтобы объявить о подписании контракта с Мбаппе после финала Лиги чемпионов с «Боруссией» и, если получится, даже представить его. Стоит отметить, что контракт футболиста с парижской командой истекает только 30 июня.

Ранее сообщалось, что Мбаппе подпишет со «сливочными» пятилетний контракт. Нападающий будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн.

10 мая Мбаппе объявил, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. Нападающий выступал за «ПСЖ» на протяжении шести лет, в течение которых он принял участие в 308 матчах во всех турнирах. В этих встречах Мбаппе отметился 256 голами и 108 результативными передачами.

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