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Газзаев назвал лучших игроков сезона РПЛ

Газзаев назвал лучших игроков сезона РПЛ
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал лучших игроков минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.

«В числе лучших игроков чемпионата России я бы назвал трёх футболистов. Это, конечно же, Константин Тюкавин, Матео Кассьерра и Джон Кордоба. Все они провели турнир на очень высоком уровне и заслужили такое признание. Каждый из них обладает высоким уровнем технического оснащения и, самое главное, от них ждали реализации голевых моментов и забитых мячей, и они подтвердили свой класс. Каждый из них оправдал надежды тренеров и болельщиков своих команд», — приводит слова Газзаева «РИА Новости».

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра в 28 матчах турнира забил 21 мяч и стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин в 30 играх отличился 15 раз, игрок «Краснодара» Джон Кордоба в 27 встречах столько же раз поразил ворота соперников. «Зенит» набрал 57 очков и сохранил звание чемпиона страны, «Краснодар» (56 очков) стал вторым, а динамовцы (56) – третьими.

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