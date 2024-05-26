Матвей Сафонов признан лучшим вратарём сезона в РПЛ

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим вратарём сезона-2023/2024 на церемонии награждения «Герои РПЛ».

Отметим, что в число финалистов в номинации «Вратарь сезона» Российской Премьер-Лиги вошли три футболиста:

Матвей Сафонов («Краснодар»);

Игорь Акинфеев (ЦСКА);

Александр Максименко («Спартак»).

В минувшем сезоне Матвей Сафонов принял участие в 30 матчах РПЛ, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Акинфеев принял участие в 25 матчах РПЛ, в семи из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. Максименко принял участие в 24 встречах (10 «сухих» матчей).

Напомним, по итогам сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.